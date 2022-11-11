Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor

ANTALYA'da, sera üretiminde hasat döneminin başlamasıyla, domates başta olmak üzere birçok sebzenin fiyatı düşmeye başladı. Hal esnafı, kış dönemi için 'Domates 50 TL olacak' söylemine karşı, "50 TL olmaz ama 30 olabilir" dedi.

Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi konumundaki Antalya'da sahil bandındaki seralarda kış dönemi hasat sezonu açıldı. Ekim ayı itibarıyla başlayan yeni ürünlerin hasadıyla birlikte domates, biber, salatalık, patlıcan gibi birçok ürün ve çeşitlerinin fiyatları inişe geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam 800 bin dekarın üzerindeki Türkiye'deki toplam örtü altı üretim alanına bakıldığında 300 bin dekar ile Antalya ilk sırada yer alırken, bu kenti Mersin ve Adana takip ediyor.

"Ama şu andan 50 lira olacak demek mümkün değil. Neye dayanarak diyeceğiz, belli bir dönem belli lüks bölgelerde olabilir, şu an çok erken. Kokteyl domates 16, pembe 21 TL seviyesinde. Lüks dediğimiz ürünlerde bazen o fiyatları gördüğümüz bölgeler olabilir ama kışın devamlı suretle 50 TL'ye domates yiyeceğiz demek yanlış olur. Şimdi bir şey söylemek için erken. İhracat, hava şartlarıyla alakalı 20- 30'u bulur."