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SEBZE YÜKLÜ KAMYONUN ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTIĞI KAZADA 3 ÖLÜ, 15 YARALI

Güncel Haberler

Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonun çok sayıda araca çarpması sonucu; sürücü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonun çok sayıda araca çarpması sonucu; sürücü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sürdürülürken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Belen Hatay Güncel Haberler

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