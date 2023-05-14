SEBZE YÜKLÜ KAMYONUN ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTIĞI KAZADA 3 ÖLÜ, 15 YARALI

Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonun çok sayıda araca çarpması sonucu; sürücü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonun çok sayıda araca çarpması sonucu; sürücü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sürdürülürken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.