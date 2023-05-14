Sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı; 3 ölü, 15 yaralı (2)
Güncel Haberler
3 ÖLÜ, 15 YARALIHatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkıp çok sayıda araca çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
3 ÖLÜ, 15 YARALI
Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkıp çok sayıda araca çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.