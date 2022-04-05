Şebnem Şirin cinayeti sanığı: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum - (2)
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Furkan Zıbıncı'nın (25) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.
PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Furkan Zıbıncı'nın (25) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, sanık Zıbıncı'nın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel