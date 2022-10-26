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Şebnem Korur Fidancı'nın gözaltına alınma görüntüleri

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Şebnem Korur Fidancı'nın gözaltına alınma görüntüleri

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı.

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Tsk'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatmıştı.Fincancı Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evinde de arama yapılan Fincancı'nın polis ekipleri tarafından Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şebnem Korur Fincancı İstanbul TSK Güncel Haberler

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