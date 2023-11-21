Şebnem'in Karar Anı

Şebnem, Melisa'nın sınırlarını aşmasıyla karar verme noktasına gelir. Aysel ise Şebnem'in sürpriz hamlesine nasıl tepki verecek?

Şebnem'de sabır taştı! Melisa'nın burnunun dibine kadar girmesi Şebnem için son damla oldu! Önünde iki yol var: ya Onur'un karşısına geçip kırılan kalbinin hesabını soracak ya da…

Didem'le kafa kafaya verip Melisa'nın hakkından gelecek. Canı çok yanan Şebnem kendine hakim olup Melisa'ya hak ettiğini verebilecek mi?

Melisa, Aysel'in sözünü dinlemeyip Şebnem'e meydan okudu. Onu defalarca kendi sözünden çıkmaması için uyaran Aysel, gözde gelin adayının cüretkar tavırları karşısında ne yapacağını bilemiyor.

Diğer yandan Melisa'nın dönüşüyle Onur'un kafası karıştı mı, hisleri ondan yana döndü mü anlamaya çalışıyor. Yeni dengeleri kurmak için çok uğraşan Aysel, Şebnem'den gelecek sürpriz hamle karşısında ayakta kalmayı başarabilecek mi acaba?

Mesut, Şebnem'in onu üst mercilere şikayet ettiğini öğrenince neye uğradığını şaşırıyor. Tam Niyazi meselesinin peşini bırakacak derken bu şikayet Mesut'un bilenmesine ve yeniden harekete geçmesine neden oluyor.

Şebnem tam kurtuldu zannederken, karşısına başka bir yoldan çıkan Mesut, bu kez Şebnem'in sırrına hiç olmadığı kadar yaklaşıyor!