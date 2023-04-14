Şebinkarahisar'da sanayi sitesi esnafı 21 yıl sonra tapu aldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafı, 21 yıl sonra tapu aldı.

S.S. Şebinkarahisar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sezai Yeşilbağ, iş yerlerinin inşa sürecinde çıkan borç nedeniyle tapu alamayan 120 hak sahibine tapuların teslimi dolayısıyla düzenlenen törende, yıllardır çözüm bekleyen sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Sürece ilişkin bilgi veren Yeşilbağ, "Geçmişten bugüne gerek yer temini, gerek ihale, gerek yapım sürecinde bir çok işlemden geçtik ve el birliği ile bugünlere getirdik. Esnaflarımıza, üyelerimize hayırlı olsun." dedi.

Esnaf Necati Şenol ise "Tapumuz yokken dükkanlara yönelik resmi bir işlem yaptıramadığımız için büyük sıkıntılar çekiyorduk. Emeği geçen tüm site yönetiminden Allah razı olsun, mutluyuz." diye konuştu.