Şebeke suyuna çamurun karıştığı Şanlıurfa'da sular kesildi! Ekiplerin çalışması sürüyor

Sel nedeniyle harabeye dönen Şanlıurfa sokakları, çamurla kaplandı. Şebeke suyuna çamur karışması nedeniyle kentteki yapılarda sular kesildi. Büyükşehir Belediyesi kent sakinlerine su temini sağlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arıtma çalışmaları sürüyor. Sabah 5'e kadar su arıtması devam edecek. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi. Normale döndüğünde belediye vatandaşlarımızı bilgilendirecek." dedi.

Şiddetli yağışların ardından sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kent geneli çamura bulanırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İÇME SUYUNA ÇAMUR KARIŞTI

ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"EN KISA ZAMANDA SU VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ)Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Atatürk Barajından gelen suyun çamurlu olduğu ve normal analizin 800 katı üzerinde olduğunu belirtti. Güllüoğlu, "Tüm çalışanlarımızla birlikte ve aldığımız karar nedeniyle içme suyu arıtma tesisimizden alının suyu bypassa vermek suretiyle ilimiz genelinde su kesintisine gitmek zorundayız. En kısa vadede içme ve kullanma suyu vermeye çalışacağız" dedi.

"SU İHTİYACI BELEDİYE VE AFAD KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bugün yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa genelinde #selfelaketi sonrası yaşanan zorunlu su kesintisi nedeniyle hemşehrilerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları için mahalle muhtarlıklarımızda Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinesinde dağıtımlar gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur." dedi.