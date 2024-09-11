Şebeke demirlerinden balkona tırmanıp evi soydular

ADANA'da şebeke demirlerinden balkonuna tırmanıp girdikleri evde gardıroptaki 7 bin 500 lirayı çalan Umut P. (19) ile Ü.M. (17), tutuklandı. Şüphelilerin eve girip, çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Umut P. ile arkadaşı Ü.M., 2 katlı müstakil evin balkonuna şebeke demirlerinden tırmanıp içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki gardıropta bulunan 7 bin 500 lirayı çaldı. Şüpheliler balkondan, bahçe duvarına atlayarak bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin eve girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Saklandıkları adrese yapılan baskında Umut P. ile Ü.M. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, çaldıkları parayı paylaşıp, harcadıklarını belirten şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.