SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ KAZILARINDA 2 BİN YILLIK ROMA YOLU BULUNDU

TOKAT'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.

Kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temur başkanlığında süren kazıların sona erdiğini belirten Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, "Sebastapolis Antik Kenti, ilçemizin ortasında höyük şeklinde çift sur ile çevrili, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim alanıdır. Sebastapolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Belediyemiz desteği ile yapılıyor. Şu anda bizi heyecanlandıran en önemli olay; Roma dönemine ait, 2 bin yıllık yolun bulunmuş olmasıdır. Büyük taşlarla döşenmiş, mevcut yolumuza ise paraleldir. Sebastapolis Antik Kenti, 2 bölümden oluşuyor; kilise ve hamam bölümü. Şu anda da hamam bölümündeyiz. Kazı çalışmalarının devam etmesini ve ülkemize kazandırılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)