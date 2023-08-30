Sea of Stars: Retro Grafiklere Sahip Oyun Steam'de Zirveye Oturdu

2023 yılında çıkış yapan Sea of Stars, retro grafiklere sahip rol yapma oyunu olarak büyük başarı elde etti ve Steam'de en çok konuşulan oyunlardan biri haline geldi.

Oyun dünyası, 2023 yılında birçok bağımsız ve büyük bütçeli yapım gördü. Bazı beklenmedik yapımlar ise beklenmedik başarılara imza atabiliyor. Bu yapımlardan biri de 29 Ağustos'ta çıkış yapan Sea of Stars oldu. Retro grafiklere yer veren rol yapma oyunu Steam'de zirveye oturdu.

Steam'de neden herkes Sea of Stars'ı konuşuyor?

Sabotage Studio tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz gün itibarıyla çeşitli platformlarda çıkış yapan Sea of Stars, büyük bütçeli oyunları geride bırakmayı başardı. 24 saatten az sürede 100 binden fazla kopya satan JRPG oyunu, şu anda Steam'de "Çok Olumlu" olarak değerlendiriliyor.

Bağımsız oyun PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarına oynanabilir durumda. Bu satış başarısın daha ilginç kılan şey ise Sea of Stars'ın çıkışıyla birlikte hem Xbox Game Pass hem de PlayStation Plus kataloğuna eklenmiş olması. Yani bu hizmetlerle birlikte 100 binin üzerinde bir oyuncuya ulaştığını söylemek mümkün.

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Yaklaşık beş yıldır geliştirme aşamasında olan Sea of Stars, retro görünümü ve merak uyandıran hikaye anlatımıyla listeleri altüst etmeyi başardı. Ayrıca birçok oyun dergisi tarafından yılın en iyi bağımsız yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Oyun şu anda Steam'de 325 TL'lik fiyatı yerine 292,50 TL'den satılıyor. Xbox Game Pass veya PlayStation Plus aboneliğinizi yoksa, demo sürümü test edebilir ve satın alabilirsiniz.

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