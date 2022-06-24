SDN ofisi 1 ayda kaç GB internet harcadı?

2022 yılına girmemiz ile elektrikten suya, gıdadan teknolojiye her şeye ciddi zamlar geldi. Bu kapsamda ülkemizin en popüler internet sağlayıcılarından olan ve yüzde yüz hızda taahhütsüz internet mottosu ile beğeni toplayan TurkNet, Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net'in de tercihi. Peki bu teknoloji dolu ofis 1 ayda kaç GB internet harcadı?

ShiftDelete ofisi 1 ayda kaç GB internet harcadı?

TurkNet altyapı sorgulamak için buraya tıklayın

Tek fiyat ve tek tarife stratejisi yürüten TurkNet şu anda 139,90 TL'ye 35 Mbps'yi de 1.000 Mbps (1 Gbps) interneti de aynı fiyata sunuyor. Yani burada belirleyici olan sizin altyapınız oluyor. Uygun altyapı modellerinde TurkNet, hem upload hem download hızlarında sizi maksimum seviyeye taşıyor.

Özgür İletişim ve Sınırsız İnternet olarak adlandırılan bu tarifede, 139,90 TL karşılığında 1000 Mbps hız da alabilirsiniz, 35 Mbps hızda. 1000 Mbps yani 1 Gbps hızın bu kadar uygun fiyata sunulması TurkNet'i adeta rakipsiz yapıyor.

1 Gbps hıza ulaşan şanslı kişilerden birisi olmak için TurkNet'in kendi fiber altyapısını döşediği bir bölgede olmanız gerek. İstanbul'da fiber çalışmaları devam ederken, diğer şehirler değerlendiriliyor.

TurkNet'ten internet hizmeti alan / almaya başlayan kişilere sunulan kampanyalar şu şekilde;

– TurkNet'e Arkadaşınızı Getirin Bir Ay Ücretsiz İnternet Kazanın

– TurkNet'i Beğenmezseniz 30 Gün İçinde Paranızı %100 İade Edelim

– 240 TL'ye Kadar Taahhüt Cayma Bedelinizi Biz Karşılayalım

– TurkNet'ten Öğrencilere Bir Ay Bedava İnternet

– TurkNet'ten Öğretmenlere İlk Ay Ücretsiz İnternet

TurkNet Kobi İnternet Fiyatları

Bireysel kullanıcıların yanı sıra KOBİ'lere özel internet, modem ve telefon bir arada paketleri bulunuyor. Bu kapsamda seçtiğiniz pakete göre 100 Mbps indirme ve 8 Mbps yükleme hızından, 1000 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızına ulaşabilmeniz mümkün. 500 TL'ye kadar cayma bedeli karşılama ve 1000 dk her yöne konuşma bu paketler ile işletmelere sunuluyor;

– TurkNet İş Max – 129 TL / Aylık

– TurkNet İş GigaFiber 200 – 129 TL / Aylık

– TurkNet İş GigaFiber Max – 299 TL / Aylık

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