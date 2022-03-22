SDKM'DE Destansı Konser

KOCAELİ (Bültenler) - Muhteşem gecede Çanakkale Destanı şarkılarıyla da milli ve manevi duyguları bir kez daha coşturdu

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı Anma Programı kapsamında düzenlediği konserde unutulmaz bir geceye imza attı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro birbirinden değerli eserleri milli ve manevi duygularla seslendirdi. Konsere İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile sanatseverler katıldı.

ÇİÇEK TAKDİMİ YAPILDI

Yasemin Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı, Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki yaklaşık 40 kişilik koro, büyük destanı anlatan birbirinden güzel eserleri başarıyla yorumladı. Zaman zaman birlikte söylenen eserlere davetliler de Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. Zeybek gösterisinin de renk kattığı konser akşamı görülmeye değerdi. Gecede sonunda İl Müdürü Fatih Taşdelen, koro şefi Cengiz ve sunucu Yılmaz'a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Koronun Onursal Başkanı Dr. Mehmet Bengi'de zeybek oynayan çifte çiçek vererek teşekkür etti.

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