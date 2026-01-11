Halep'te Çatışmaların Ardından Sdg'den Geri Çekilme Kararı

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Ordusu ile Halep'te günlerdir süren çatışmaların ardından, kentin Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerindeki unsurlarını çekmeyi kabul etti. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA, SDG'nin kalan üyelerinin otobüslerle SDG kontrolündeki kuzeydoğu Suriye'ye taşındığını bildirdi.

SDG'den yapılan açıklamada, uluslararası arabulucuların gözetiminde ateşkese varıldığı, yaralıların tıbbi tedavi için tahliyesinin ve sivillerin çatışmaların yoğun yaşandığı Halep bölgelerine geri dönüşlerinin sağlanmasının talep edildiği belirtildi.

SDG Lideri Mazlum Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "uluslararası arabuluculukla ateşkes sağlandığını ve Eşrefiye ile Şeyh Maksut'tan siviller ile SDG üyelerinin güvenli şekilde tahliyesi konusunda anlaşmaya varıldığını" duyurdu. Abdi, arabuluculara ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve yerinden edilenlerin güvenli dönüşünün sağlanması için verdikleri taahhütleri yerine getirme çağrısı yaptı.

Arap medyasında yer alan haberlerde, ateşkesin sağlanmasında ABD'nin önemli rol oynadığı ileri sürüldü.

Halep Valisi Azam Garib, son SDG üyesinin Şeyh Maksut'tan otobüslerle Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderildiğini açıkladı. Garib, "Yaklaşık 90 SDG üyesi, Suriye Ordusu'na teslim oldu ve sorgulanmak üzere İçişleri Bakanlığı'na sevk edildi" dedi.

Garib ayrıca, "SDG'nin çekilmesinin ardından güvenlik güçlerinin Yassin Hastanesi ve çevresini güvenli hale getirdiğini" belirtti. Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı ise hastanede bulunan SDG üyelerinin Tabka kentine nakledileceğini ve silahlarına el konulacağını duyurdu.

Geri çekilme, SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonuna yönelik görüşmelerin çökmesinin ardından yaşanan ve günlerce süren çatışmalar sonrasında geldi. Çatışmalar sırasında Suriye Ordusu, Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksut mahallesinin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye Ordusu ile SDG arasında 6 Ocak'tan bu yana yaşanan çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğü, 150 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi. Ateşkese rağmen bölgede çatışma riskinin tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor.