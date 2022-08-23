Üye Girişi
Haberi Paylaş

SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı

Güncel Haberler

SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu eğitim-öğretim yılında ilk defa Türk Müziği Bölümü'ne öğrenci alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Göktürk Erdoğan, konservatuvarın Türk Müziği Bölümü'ne bu yıl 20 öğrenci alacağını belirtti.

Konservatuvarın 2010 yılında kurulduğunu ve 2022 yılında da aktif hale geldiğini aktaran Erdoğan, "İlk öğrencilerimizi bu yıl alacağız. 3 gün sürecek olan sınavlar, 24 Ağustos'ta bitecektir. Farklı illerden toplam 190'a yakın başvuru var. Biz 190 başvuru arasından 20 öğrenciyi seçmek için sınav sürecini başlattık. Hem şehrimize hem de üniversitemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title