Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Öz-Sağlık İş Sendikası arasında ikinci ek protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Öz-Sağlık İş Sendikası Sivas Şube Başkanı İbrahim Eyce katıldı.

Protokol hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Yıldız, "Yapılan protokol kapsamında 'Sosyal Yardım' ve 'Enfeksiyon Riski Primi' başlıklarında olmak üzere iyileştirmeler yapıldı. 'Sosyal Yardım'lar brüt 750 TL'den 1450 TL'ye yükseltildi. 'Enfeksiyon Riski Primi' ise günlük 10 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da personellerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.