SCÜ'de Kütüphane Haftası kutlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bahaettin Keleş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, okumanın önemine vurgu yaparak, "Üniversitemizde güzel bir kütüphanemiz var. Birkaç yıldır vize ve final dönemlerinde 24 saat açık bulundurduğumuz kütüphanemizde öğrencilerimize çay, simit ve çorba ikramında bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kütüphanemizdeki kitap sayısını artıracağız. Kütüphane Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kütüphaneden en fazla kitap alan akademik, idari personel ile öğrencilerden ilk 3 kişiye teşekkür belgesi verdi.

Rektör Yıldız ve beraberindekiler daha sonra fotoğraf, hat, tezhip ve ebru sergisinin açılışını gerçekleştirdi.