SCÜ'de 'Kültürlerin Etkileşimi' anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından "Kültürlerin Etkileşimi" konulu sunum yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda düzenlenen sunuma, SCÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, SCÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Zengin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği sunumu SCÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Hamad Khan gerçekleştirdi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bekir Zengin'in kültürlerin etkileşiminin önemine değinmesiyle başlayan sunum, Khan'ın kendi kariyeriyle alakalı verdiği bilgilerle devam etti.

Pakistan'ın coğrafi önemi, kuruluşu ve siyasi ilkleri hakkında bilgiler veren Khan, sunumu boyunca kendi hayatını da şekillendirdiğini belirttiği kültürlerarası etkileşimin önemine dikkati çekti.