Schwab: Yeni Tarihsel Aşamada Tüm Ülkelerin Ortak Kaderi Paylaştıklarını Anlamaları Gerekiyor

CENEVRE, 29 Eylül (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, dünyanın şu anda yeni bir tarihsel aşamada bulunduğunu ve tüm ülkelerin ortak bir kaderi yaşadıklarını anlamaya ve küresel sorumluluğu sürdürmek için bilgeliklerini göstermelerine acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2017'de Davos'ta yaptığı konuşmanın tarihi öneme sahip olduğunu söyleyen Schwab, Xi'nin, ortak bir geleceğe sahip bir topluluk olarak birbirine bağımlı ve birbirine bağlı bir dünyada insanlığın geleceğinin yönetilmesine yönelik hayati ihtiyaca dair yürüttüğü savunuculuğa katıldığını dile getirdi.

Schwab'a göre pandemi, küresel dayanışma ve işbirliğine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun güzel bir örneği oldu. Schwab, "Artık tarihte işbirliğine dayalı ruhumuzun ciddi bir şekilde test edileceği bir aşamaya ulaştık ve umarım tüm ülkeler, tarihin bu yeni aşamasını, daha sürdürülebilir, daha kapsayıcı ve daha dayanıklı bir dünyayı birlikte şekillendirmek amacıyla küresel sorumluluğu sürdürme yolunda gerekli bilgeliği gösterir" dedi. Schwab, "Bu, ancak şu anda ortaya çıktığını gördüğümüz son derece bölünmüş duruma kıyasla çok daha işbirliğine dayalı ve barışçıl bir dünyayı oluşturabilecek ortak kaderimizi kabul etmekle başarılabilir" diye konuştu. WEF, iki yıllık bir aranın ardından Mayıs ayında "Bir Dönüm Noktasında Tarih: Hükümet Politikaları ve İş Stratejileri" teması altında yıllık Davos toplantısını yüz yüze gerçekleştirdi. Schwab, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Evet, tarihi bir dönüm noktasındayız. Bunun birçok nedeni var" dedi. Schwab, iklim değişikliği, Kovid-19 pandemisi, Dördüncü Sanayi Devrimi ve sosyal medyanın yükselişinin mevcut küresel siyasi, ekonomik ve teknolojik manzaranın temelden değişmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

"Her ülke sadece kendi çıkarlarını takip ederse nihayetinde hepimiz daha kötü durumda olacağız" diye uyarıda bulunan Schwab, WEF'in tüm faaliyetlerinin küresel bağları zayıflatmak yerine güçlendirmeye odaklandığını vurguladı. "Geleceğimiz sadece bireysel eylemlerimize değil, aynı zamanda toplum olarak daha iyi bir gelecek için ne kadar birlikte çabaladığımıza da bağlı" dedi. WEF'in kurucusu Schwab, bir topluluk içinde farklı çıkarlar bulunduğundan, topluluğun işbirliği ilkesine dayanması ve sıfır toplamdan daha iyi bir sonuca ulaşmak için istekli ve hazır olması gerektiğini açıkladı. Schwab bu amacı gerçekleştirmek için, "ortak bir gelecekte tavizler vermeyi kabul etmek zorunda kalacağız ve bu, özellikle küresel düzeyde, uzun vadeli ortak çıkarlara bağlı bir dünyaya yol açacaktır" diye konuştu.