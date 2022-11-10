Schumacher'in Ferrari'si İsviçre'de Bir Müzayedede 13 Milyon İsviçre Frangına Satıldı

CENEVRE, 10 Kasım (Xinhua) -- Michael Schumacher'in kullandığı Ferrari F2003-GA, Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir müzayedede 13 milyon İsviçre frangına (13,2 milyon ABD doları) satıldı.

CENEVRE, 10 Kasım (Xinhua) -- Michael Schumacher'in kullandığı Ferrari F2003-GA, Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir müzayedede 13 milyon İsviçre frangına (13,2 milyon ABD doları) satıldı.

F2003, Alman Formula 1 sürücüsü tarafından kullanılan en başarılı araçtı; Schumacher bu araçla beş yarış ve 2003 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.

Cenevre'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada aracın değeri 15 dakikada 10 milyon franga ulaştı ve açık artırmaya telefonla katılan ve ismi açıklanmayan bir alıcı bütün teklifleri geçerek Chassis 229'a sahip oldu.

Ferrari'nin 9,5 milyon franga satılacağı tahmininde bulunan Sotheby's Müzayede Evi, aracın nihai fiyatının vergi ve harçlarla birlikte 14,69 milyon franga ulaştığını duyurdu.

Chassis 229'a Ferrari'nin "Kırmızı Kitap" sertifikasyonu verildi ve araç 2022'de firmanın Maranello fabrikasında restore edildi.

Schumacher bu aracı ilk olarak sezonun beşinci yarışı olarak 2003 İspanya yarışını kazanırken kullandı. Alman sürücü bu araçla Avusturya, Kanada, İtalya ve ABD yarışlarını da kazanarak Dünya Şampiyonu olmuştu. Ferrari de 2003'te 13. Üreticiler Şampiyonu unvanını kazanmıştı.

2012'de F1'e veda eden Schumacher, İsviçre'de Aralık 2013'te geçirdiği bir kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı. Yedi kez dünya şampiyonu olan sürücü, o zamandan bu yana ortalıkta görünmüyor ve durumu hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.