Scholz: "Yunanistan ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden memnuniyet duyarız"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Scholz ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyeleri ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğuna işaret eden Scholz, son yıllarda iki ülke ilişkileri konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

"Yunanistan ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden memnuniyet duyarız." diyen Scholz, "Sonuçta bu iki devlet (sorunları aralarında) halletmeli. Yunanistan'da yeni hükümetin kurulmasından bu yana gerçekleşen iyi temasları büyük bir ilgiyle not ettim. Yunan ve Türk hükümetleri arasında yakın gelecekte yapılması planlanan görüşmelere ümitle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soruya da Scholz, AB'nin bu konuyu müzakere ettiğini ve bu görüşmeleri yoğun bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

Scholz, burada dikkate alınması gereken çeşitli yönlerin bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri de Türkiye'nin kabul ettiği çok sayıda mülteci konusudur. Bu unutulmamalı. Türkiye çok fazla sayıda mülteciyi kendi ülkesine kabul etti ve biz de bunun böyle kalabilmesi için onlara destek oluyoruz. Elbette bu sayede Avrupa ülkelerine göç olmaması umuduyla." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının devam etmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve İsrail'in kendisini Hamas'a karşı savunma ve Gazze'de Hamas savaşçısı olarak faaliyet gösterenlere saldırma hakkı bulunduğunu savunan Scholz, "Hamas'a toparlanması, silah toplaması ve İsrail'e saldırması için yeniden bir şans verilmesi gibi bir durumun ortaya çıkması kabul edilemez. Bu nedenle bu konuda netiz ve İsrail'in yanındayız. " dedi.

Bir soru üzerine İsrail'in bir demokrasi olduğunu ileri süren Scholz, "Bunun da net bir şekilde söylenmesi lazım ve bu konuda da şüphe yok. Her konuşmamızda ve her fırsatta, olaylara bakış açımızın bu olduğunu vurgulayacağız. (İsrail) İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olduğunu hisseden ve bu doğrultuda hareket eden bir ülke. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar absürttür ve bu konuda hiçbir şüpheye yer yoktur." şeklinde konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Yunan hükümetinin yasa dışı göçün engellenmesi konusunda Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmek istediğini ve AB'nin bu krizin yükünü taşıyan ülkelere yönelik mali yardımı artırması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yeni mülteci akınları riskine işaret eden Miçotakis, "Yunanistan gibi AB'nin dış sınırlarında yer alan ülkelerin yeni göç sorunlarıyla karşılaşması çok muhtemeldir. Ancak kimin Avrupa'ya getirileceğine insan kaçakçıları karar vermemeli." dedi.

Miçotakis, AB üye ülkeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek ve adil yük paylaşımını sağlamak için göç ve iltica konusunda yeni bir Avrupa anlaşmasının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Miçotakis, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini ancak bunu yaparken de uluslararası insani hukukun temel ilkelerine uyulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Barış arayışları konusundaki tüm girişimleri desteklediklerini kaydeden Miçotakis, "Siyasi çözüm olmadan nihai çözüm olamaz. Nihai çözüm de ancak iki devletli çözümle mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas hakkındaki açıklamalarına katılmadığını sözlerine ekledi.