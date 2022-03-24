Scholz Rusya-Ukrayna savaşında insani koridorların açılmasını istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya- Ukrayna savaşında insani koridorların açılmasını talep etti.

Schlolz Brüksel'de G7 Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğunu, toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de katıldığını söyledi.

G7 ülkelerinin bu zor durumda her zamankinden daha fazla birlik içerisinde olduğunu ve birlikte ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ifade eden Scholz, " Rusya'nın açık bir şekilde uluslararası hukuku ihlal etmesine sert, eş güdümlü ve hedefe yönelik yaptırımlarla tepki gösterdik. Gerektiği sürece de bu yaptırımlara bağlı kalacağız ve yaptırmaların etkisini sürekli kontrol etmeye devam edeceğiz." dedi.

Scholz, Ukrayna'daki halkın zor bir dönem geçirdiğini ifade ederek " Rusya, Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte savaş sonrası düzenimizin temel değerlerini ihlal etti. Rusya Başkanı'nı ateşkes üzerinde anlaşmaya ve sivil nüfusun bakımı ve tahliyesi için insani koridorlar oluşturmaya çağırıyoruz. Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmek zorunda. Bu, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa dayanıklı bir diplomatik çözüm sağlamak için gereklidir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın diplomatik çözüme yakınlaşması için çaba sarf edeceğini aktaran Almanya Başbakanı, tüm G7 ortakları kapsamlı yaptırım paketlerini kararlaştırıldığını ve bugün de yaptırımların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını taahhüt ettiklerini anlattı.

Scholz, yaptırımların etkisini gösterdiğini belirterek "Gerekirse daha fazla yaptırımla karşılık vereceğimiz konusunda mutabık kaldık. Bu güçlü bir sinyal ve kararlı bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

G7'nin küresel sorumluluğunun da yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz şöyle devam etti:

"Ukrayna ve komşu ülkelerini destekliyoruz. Bugün insani yardıma yönelik desteğimizi artırma konusunda mutabık kaldık. Almanya, Ukrayna ve komşu ülkelerine insani yardım desteğini 370 milyon avroya çıkaracak. G7 olarak diğer ülkeleri de destek vermeye ve insani yardıma katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Avrupa çok şey omuzluyor. Ancak küresel bir çabaya ihtiyacımız var."

Scholz, G7 ülkelerinin Ukrayna'dan kaçmak durumunda kalanları kabul etmeyi ve onları korumayı bir görev kabul ettiğini ifade ederek başka ülkelerden de savaştan kaçan mültecileri kabul etmesini istedi.

Savaşın ham madde tedariki ve fiyatları üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret eden Scholz, "Bu yüzden enerji ve gıda üzerindeki etkilerini şimdiden hissediyoruz. Rus saldırganlığı karşısında enerji tedarikinde hedefimiz Rusya'ya daha az bağımlı hale gelmek. Uzun zamandır bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Scholz, G7 olarak enerji tedarikinin hızlı, sürdürebilir ve dayanıklı olması için çaba sarf ettiklerini belirterek "G7 olarak bu konuda adımlar atacağız. Rusya'nın savaşının küresel gıda arzı üzerinde dramatik etkisi vardır. Bu nedenle bu konuda her şeyi yapmalıyız. Burada da G7, kıtlığı önlemeyi görev olarak görüyor." şeklinde konuştu.

Scholz, Alman hükümetinin dünyadaki kıtlıkla mücadele için 430 milyon avro daha sağlayacağını belirtti.

Alman Başbakan, Rusya'nın gelecekte doğal gazın yalnızca ruble olarak ödenebileceği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bir genel bakış elde etmeye çalışıyoruz. Anlaşmalarda hangi para cinsinden ödeme yapılacağı bellidir. Bu sözleşmenin bir parçasıdır. Çoğunlukla avro veya dolar yazar." dedi.

Scholz, Rusya'nın, Ukrayna'nın kimyasal silah geliştirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu iddialar doğru değil. Sahte bayrak operasyonuna hazırlıklı olmalıyız. Bu iddiaları dillendirip sonra da kendilerinin kimyasal silah kullanma durumunda bu tüm ilkelerin yıkımı ve ihlali olur. Tüm görüşmelerimizde muhatabımıza 'bunu yapma' diyoruz." ifadesini kullandı.

Scholz, ABD'den olası gaz tedariki hakkında ise "Bir süredir Almanya'daki enerji arzını çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl iki LNG terminali ile bu başlayacak." diye konuştu.