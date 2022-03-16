Scholz, Papa Franciscus ile Ukrayna'daki savaşı görüştü - Haberler

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Scholz, Papa Franciscus ile Ukrayna'daki savaşı görüştü

AA - Erbil Başay - Güncel
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Scholz, Papa Franciscus ile Ukrayna'daki savaşı görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Ukrayna'daki savaşı görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Ukrayna'daki savaşı görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şansölye Scholz ile Papa Franciscus arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durum ele alındı.

Şansölye ve Papa Franciscus'un Ukrayna'daki savaşın derhal sona ermesi konusunda hemfikir olduğunu aktaran Hebestreit, "İnsani durum göz önünde bulundurulduğunda daha fazla acıyı önlemek için ateşkes acil ve gereklidir." ifadesini kullandı.

AA / Erbil Başay - Güncel

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