Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız

AA - Erbil Başay - Güncel
 - Güncelleme:
Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek yıllarda savunmaya yılda ortalama 70-80 milyar avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek yıllarda savunmaya yılda ortalama 70-80 milyar avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Scholz, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Federal Meclis'in büyük çoğunlukla Alman ordusu için 100 milyar avroluk özel fon oluşturulmasını onayladığını ve ülkede savunmaya daha fazla para harcanmasının desteklendiğini anımsattı.

"Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda ortalama 70-80 milyar avro harcayacağız." diyen Scholz, bunun da Almanya'yı, Avrupa'da savunmaya en çok para yatıran ve aynı zamanda en büyük konvansiyonel orduya sahip ülke yapacağını belirtti.

Scholz, bunun NATO'nun savunma ve operasyon kabiliyeti için de önemli olduğunu kaydetti.

AA / Erbil Başay - Güncel

Togo Cumhuriyeti Olaf Scholz Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title