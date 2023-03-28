Scholz: 'Kenya, huzursuzluk olan bir bölgede istikrar sağlayıcı bir faktördür'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kenya'nın huzursuzluk olan bir bölgede istikrar sağlayıcı bir faktör olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kenya'nın huzursuzluk olan bir bölgede istikrar sağlayıcı bir faktör olduğunu söyledi.

Scholz, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kenya'nın bu sene bağımsızlığının 60. yılını kutladığını belirten Scholz, Almanya'nın "Kenya'yı tanıyan ilk ülke" olduğunu belirtti.

Scholz, iki ülkenin iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kenya, sağlam ve işleyen demokrasidir ve huzursuzluk olan bir bölgede istikrar sağlayıcı bir faktördür, Afrika'nın doğusunda, Somali'de, Etiyopya'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde krizlerin üstesinden gelme konusunda yeri doldurulamaz katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Kenya'yı bu rolünde daha fazla desteklemek istediğini aktaran Scholz, Afrika'daki barış ve istikrar için gelecekte Afrikalılar tarafından yürütülen inisiyatiflerin daha önemli hale geleceğinin altını çizdi.

Scholz, Afrika ülkelerinin uluslararası alanda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Afrika ülkelerine daha fazla koltuk verilmesi çabalarını desteklediğini kaydetti.

Kenya ile Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasından yana olduğunu belirten Scholz, Kenyalı şirketlerin AB pazarına girerek adil ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine dahil olmaları gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Scholz, ülkede başında bulunduğu koalisyon hükümetinde yer alan partilerin temsilcileriyle 3 gündür bazı tartışmalı konularda yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını, önemli konuların çözüldüğünü, ayrıntıların görüşülmeye devam edildiğini anlattı.

Scholz, burada ortaya konulan çabanın önemine işaret ederek, "Çok iyi sonuçlar elde edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kenya, 10 yıldır AB ile ekonomik ortaklık anlaşması imzalamak istiyor

Kenya Devlet Başkanı Ruto da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Almanya ile benzer düşüncelere sahip olduklarını ve bu konuda beraber çalışmak istediklerini söyledi.

Ruto, Kenya'nın 10 yıldır AB ile ekonomik ortaklık anlaşması imzalamak istediğini ifade ederek, bu konuda yarın Brüksel'de anlaşmanın imzalanması umuduyla görüşmeler yapacağını belirtti.

Ülkesinde muhalefetin yaptığı gösterilere ilişkin bir soru üzerine Ruto, Kenya'da yaşananların demokratik ülkelerde görüldüğünü, her zaman hukuk devletine karşı çıkanların bulunduğunu söyledi.

Ruto, Kenya hükümetinin her Kenyalının hayatını ve mülkünü koruyacağını vurgulayarak, suçluların da mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.