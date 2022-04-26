Scholz'e "Ağır Silah Baskısı" Artıyor - Haberler

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Scholz'e "Ağır Silah Baskısı" Artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna, Rusya'ya karşı kendini savunabilmek için haftalardır Almanya'dan ağır silahlar talep ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "savaşın daha da genişlememesi ve ülkesinin taraf haline gelmemesi" gerekçesiyle Kiev'in talebine olumsuz yaklaşıyor.

Ukrayna, Rusya'ya karşı kendini savunabilmek için haftalardır Almanya'dan ağır silahlar talep ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "savaşın daha da genişlememesi ve ülkesinin taraf haline gelmemesi" gerekçesiyle Kiev'in talebine olumsuz yaklaşıyor

DailyMotion.com / Güncel

Almanya, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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