Scholz'e "Ağır Silah Baskısı" Artıyor
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna, Rusya'ya karşı kendini savunabilmek için haftalardır Almanya'dan ağır silahlar talep ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "savaşın daha da genişlememesi ve ülkesinin taraf haline gelmemesi" gerekçesiyle Kiev'in talebine olumsuz yaklaşıyor.
Ukrayna, Rusya'ya karşı kendini savunabilmek için haftalardır Almanya'dan ağır silahlar talep ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "savaşın daha da genişlememesi ve ülkesinin taraf haline gelmemesi" gerekçesiyle Kiev'in talebine olumsuz yaklaşıyor
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