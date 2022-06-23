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Scholz, Batı Balkan ülkelerine verilen üyelik vaadinin inanılır hale gelmesini istedi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
Scholz, Batı Balkan ülkelerine verilen üyelik vaadinin inanılır hale gelmesini istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkelerine verilen Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma vaadinin artık inanılır hale gelmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkelerine verilen Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma vaadinin artık inanılır hale gelmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Scholz, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

20 yıldır Batı Balkan ülkeleri ve vatandaşlarının AB'ye üye olma fırsatını beklediğini belirten Scholz, "Benim görüşüme göre, bu vaadin artık inanılır hale gelmesi son derece önemli çünkü bu devletler tarafından gösterilen birçok çaba aslında katılımla sonuçlanmalıdır." dedi.

Scholz, Almanya'nın söz konusu devletlerin Avrupa perspektiflerini başarılı şekilde uygulama fırsatına sahip olmalarını sağlamaktan kendini sorumlu hissettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçoğunun ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz. Sadece şunu belirtmek istiyorum; Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için adını değiştirdi. Bu, birçok çabanın sadece bir örneğidir. Bunların hepsi artık anlamlı şekilde üyeliğe dönüştürülmelidir."

Ülkesinin Batı Balkan devletlerinin AB yolundaki faaliyetlerini destekleyeceğini vurgulayan Scholz, "Bu ülkelerin çabalarında başarılı olmalarını sağlamaktan kendimizi sorumlu hissediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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