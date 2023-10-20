Scholz: "Almanya'da kalma hakkı olmayanları büyük ölçüde sınır dışı etmeliyiz"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin mülteci politikasına ilişkin Almanya'da kalma hakkı olmayanların büyük ölçüde sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Scholz, haftalık yayın yapan Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Almanya'da kalma şansları olmayanların, ülkelerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

"Almanya'da kalma hakkı olmayanları büyük ölçüde sınır dışı etmeliyiz." diyen Scholz, "Bunun için de yetkililerimiz günün her saati hazır olmalı ki polis tarafından yakalandıklarında gerçekten sınır dışı edilebilsinler. Ayrıca yabancılar dairelerinin dijitalleşmesi için de adım atılmalı ve kağıt devrine son verilmelidir. Prosedürler hızlandırılmalı, iltica başvuruları ve duruşmalar ilk kabul merkezinde gerçekleştirilmelidir. Mahkeme süreçleri de hızlandırılmalıdır. Bazı eyaletlerde sınır dışı işlemlerinin ilk aşaması dört ay, bazılarında ise 39 ay sürmektedir. Daha fazla ve daha hızlı sınır dışı edebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, düzensiz göçü engellemek amacıyla Almanya'ya komşu olan ülkelere açılan sınırları artık daha sıkı kontrol ettiklerini hatırlatarak, "Bunu Brüksel'e de (AB) söyledik. İnsanların burada düzensiz olarak kalmalarını teşvik eden unsurları azaltmak istiyoruz. Eğer ülkeler artık para yerine ayni yardım yapmak istediklerini söylerlerse bunu destekleriz. Eğer sığınmacılar için bir ödeme sistemi getirmek istiyorlarsa bunu da destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırsız göç isteyenlere, bugünkü refah devletinin sürdürülemeyeceğini söyleyecek kadar dürüst olmak gerektiğini belirten Scholz, "İnsanlara ne yazık ki burada kalamayacaklarını söyleyecek güce sahip olmalısınız." dedi.

İşçi açığını kapatmak için göçe de ihtiyaç var

Scholz, Almanya'da gelecek yıllarda 13 milyon kişinin daha emekli olacağını anımsatarak, diğer yandan oluşacak eleman açığı için daha fazla göçe de ihtiyaç olacağını dikkat çekti.

Göç yasasını modernleştirdiklerini ve böylece yurt dışından yetenekli ve vasıflı işçilerin gelmesi için iyi koşullar oluşturduklarını kaydeden Scholz, "Sadece burada çalışmakla kalmamalı, aynı zamanda burada yaşamalı, iyi entegre olmalılar ki Alman vatandaşı olmak onların en önemli isteği haline gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki Yahudi yaşamını korumak için her şey yapılacak

Scholz, Almanya'daki Yahudilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Devlet, Almanya'daki Yahudi yaşamını korumak için her şeyi yapacaktır. ve bu ülkenin vatandaşları olarak bölünmemize izin vermeyeceğiz. Kim Yahudilere saldırırsa, kim onlara hakaret eder ya da onları yaralarsa, hepimize saldırmış olur." ifadelerini kullandı.

Almanların yüzde 20'sinden fazlasının aşırı sağcı ve kısmen antisemit görüşlere sahip bir partiye oy vermek istediklerini belirten Scholz, "Avrupa'da sağ popülist partilerin büyümesi beni uzun zamandır düşündürüyor." dedi.

Scholz, söz konusu durumun Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Norveç'te, yakın zamanda da İsveç ve Finlandiya'da yaşandığına işaret etti.