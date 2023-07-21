Schneider Electric, Tohum Topu Projesiyle Ormanlaştırma Çalışmalarını Destekliyor

Schneider Electric, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlattığı 'Tohum Topu' projesiyle ormanlaştırma çalışmalarını destekliyor. Proje kapsamında Schneider Electric, ücretsiz olarak her bir kayıt yaptıran kişi için bir tohum topunu Muğla bölgesinde doğa ile buluşturuyor. Ayrıca, tohum toplarını hazırlayan kadınlar sürdürülebilir bir gelir kaynağı elde ediyor. Schneider Electric, Türkiye'ye 125 bin ağaç kazandırmayı hedefliyor.

Schneider Electric, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlattığı "Tohum Topu" projesiyle ormanlaştırma çalışmalarını destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ecording iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Schneider Electric, ücretsiz olarak her bir kayıt yaptıran kişi için bir tohum topunu Muğla bölgesinde doğa ile buluşturuyor.

ecoDrone'lar aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmada, tohum toplarını kırsal bölgelerde yaşayan ve iklim krizinin etkileri ile sosyal ve ekonomik zorluklar yaşayan kadınlar hazırlıyor ve böylece sürdürülebilir bir gelir kaynağı elde ediyorlar.

Schneider Electric'in tohum hareketine katılmak için kampanya linki aracılığıyla başvuru yapmak yeterli olurken, link üzerinden yönlendirmelerle katılımcılar, diledikleri tohum türünü seçiyor ve hiçbir ücret ödemeden tohum toplarının doğa ile buluşmasına destek veriyor. Ayrıca, bu tohumların doğadaki yolculuklarını online olarak takip etme fırsatı da yakalıyorlar.

Schneider Electric, bu çerçevede Türkiye'ye 125 bin ağaç kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için de gelir kaynağı yaratılıyor.

Schneider Electric ve ecording iş birliğinde gerçekleştirilen proje, Türkiye'de küresel iklim değişiminin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ile mücadele için gerekli çözümleri sunarken, toplumsal bilinç ve farkındalığa da hizmet ediyor.