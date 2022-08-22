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Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

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Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyenlerin sayısında son aylarda artış kaydedilliyor ancak Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvuru sayısının ve ret oranlarının son yıllarda arttığı gözlemleniyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyenlerin sayısında son aylarda artış kaydedilliyor ancak Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvuru sayısının ve ret oranlarının son yıllarda arttığı gözlemleniyor. Peki bunun nedeni ne?

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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