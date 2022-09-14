SBÜ'de Jandarma adına eğitim görecek adayların sınav sonuçları açıklandı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek adayların sınav sonuçları açıklandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek adayların sınav sonuçları açıklandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinde e-Devlet sekmesi üzerinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel