SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ havadan ek görüntü - Haberler

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SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ havadan ek görüntü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ (2) havadan ek görüntüTaylan ERGÜN - Rojda ALTINTAŞ - Erdi DEMİR - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ (2) havadan ek görüntü

Taylan ERGÜN - Rojda ALTINTAŞ - Erdi DEMİR - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

İstanbul'da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.

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