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Şaziye Demir, Dünya Şampiyonu olarak Samsun'a gurur yaşattı

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Şaziye Demir, Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etti. Havza ilçesinde büyük mutlulukla karşılanan Şaziye Demir, Havza Belediye Başkanı ve Havza Kaymakamı tarafından tebrik edildi.

Katıldığı müsabakada Türkiye'yi temsil ederek 55 kiloda Dünya Şampiyonu olan Şaziye Demir, Samsun'a gurur yaşattı.

Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik mahallesinde yaşayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Şaziye Demir'in Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması kentte büyük mutlulukla karşılandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon Şaziye Demir ve hocalarını tebrik ederek, "Dünya Şampiyonu olan Şaziye Demir'e teşekkür ederiz. Hem Havza'mızı hem Samsun'umuzu hem de ülkemizi Moldova'da aldığı dünya şampiyonluğuyla gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum. Havza Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Kızımızı Havza'ya gurur ile bekliyoruz." dedi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise Demir'i tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Dünya 55 kilo bilek güreşi şampiyonasında ilçemiz 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Şaziye Demir sağ bilekte dünya şampiyonu oldu. Bundan yaklaşık üç ay önce Türkiye Şampiyonu olarak bizi ziyarete geldiğinde onun gözlerinde dünya şampiyonu olacağını gördük. Nasıl ki Kadın Milli Voleybol Takımı'mız genç kadınların idolü olarak, onlara umut olma konusunda yarınlara çocuklar için çok güzel bir örnekse Şaziye de bugün Havzalı kızlarımıza, Havzalı, Samsunlu ve Türkiye'mizin gençlerine, bayan sporcularımıza çok güzel bir örnek oldu. İnşallah Havza'mızdan Şaziye gibi Türkiye, Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını diliyoruz. Şaziye Demir bu gün almış olduğu altın madalya ile Havza'mıza çok büyük bir gurur yaşattı."

Kaynak: AA / Güncel

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