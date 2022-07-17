'Sazımızla Sözümüzle' konseri müzikseverlerle buluştu

Sanatçı Musa Eroğlu, Fuat Saka, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda konser verdi.

Sevilen türkülerin İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunulduğu "Sazımızla Sözümüzle" konserinde, Türk halk müziği yorumcusu Hüseyin Turan, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kardeş Türküler grubunun solisti Feryal Öney, Kenan Doğulu, Erdal Erzincan ve Mr. Jade de konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Fuat Saka, çok eskiden beri tanıdığı Musa Eroğlu ve Güler Duman ile zaman zaman aynı sahneyi paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra müzik dünyasından çok değerli isimlerle tanıştığını, bunlardan birinin Hüseyin Turan olduğunu dile getiren Saka, "Bu akşamki konser Hayrettin Özayvaz'ın sunduğu bir konserdir. Bizi bir araya getirdiği için ona ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Saka, konserde bütün türkü dostlarının buluşmasını istediklerini belirterek, "Biz 5 kişi de kalsak, 5 bin kişi de olsak türkülerimizi söyleriz." diye konuştu.

"Bakın burada çok güzel renkler var"

Musa Eroğlu da 1980'li yıllardan bugüne değişmeyen tek şeyin türküler olduğunu vurgulayarak, "Bu konserin özünde şu var, doğru bir şey olduğunu düşünüyorum, altını çizerek söylüyorum. Arkadaşlarımın, türkü söyleyen sanatçı arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konsere pek çok sanatçının katkıda bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Biz bu programda şunu sunmaya çalışıyoruz. Gerek müzik arkadaşlarımız gerek müzikle uğraşan, gerekse bize duygularıyla yön veren dinleyicilere diyoruz ki, bakın burada çok güzel renkler var. Yani hep siyah beyaz giymeyin. Değişik bir şeyler giyin üstünüze. Bu türkü de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güler Duman, halk müziğine verilen değerin toplumun kültürüne verilen bir değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu toplumun acısını, kederini, neşesini, her şeyini türkülerde dile getiren, deryada birer damlayız. Böyle güzel üstatlarla ve gerçekten bizden sonra gelen ama çok güzel türküleri bizden sonraki nesillere ulaştıracak genç dostlarla birlikte güzel türküler söyleyeceğiz bu akşam."

"Bizi birleştiren türkülerin beraberliğini sunacağız"

Duman, konsere katkı sağlayan bütün sanatçılara teşekkür ederek, "Bizi birleştiren türkülerin, birlikteliğini beraberliğini sizlere sunacağız." ifadesini kullandı.

Hüseyin Turan ise halk müziğinin, halk türkülerinin özünde dayanışmanın var olduğunu, sanatçıların konseri dinlemeye gelenlere çok güzel bir gece yaşatacaklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3 saat süren konserde sahneye çıkan sanatçılar "Türkülerle Gömün Beni", "Yastadır Ey Deli Gönül", "Erzurum Dağları Kar ile Boran", "Nenni", "Koyverdun Gittun Beni", "Şimdi Ne Yapar", "Hekimoğlu", "Cilveloy Nanayda", "Almalı Dağlar", "Yolun Sonu Görünüyor" ve "Halil İbrahim"in de arasında bulunduğu pek çok eseri seslendirdi.