'Sazan sarmalı' şüphelileri adliyede

ADANA merkezli 4 ilde, araç satın almak isteyen kişileri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda alıcıyı, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı. Adana merkezli 4 ilde, belirlenen adreslere 22 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1'i kadın, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, farklı kişilere ait çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.