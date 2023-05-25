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SAZAN SARMALI? ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - @@

Güncel Haberler

ADANA merkezli 4 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ADANA merkezli 4 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda alıcıyı, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı. Adana merkezli 4 ilde, belirlenen adreslere 22 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1'i kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, farklı kişilere ait çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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