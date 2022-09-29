Sayıştay Raporu: Ogm'nin Yerleşim Yerlerine Bitişik Orman Alanlarına Özel Yangın Eylem Planı Yok, Yerel Yönetimlerle İş Birliği Geliştirilmeli

Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ait 2021 yılı denetim raporunda; kurumun yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarına özel yangın eylem planları hazırlamadığı, yangın söndürme çalışmalarında genel müdürlük ile yerel yönetimler arasında iş birliği ve yetki sorunlarının ortaya çıktığı tespitinde bulunuldu. Raporda, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

BERKAY VAROL

Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2021 yılı denetim raporunda; kurumun yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarına özel yangın eylem planları hazırlamadığı, yangın söndürme çalışmalarında genel müdürlük ile yerel yönetimler arasında iş birliği ve yetki sorunlarının ortaya çıktığı tespitinde bulunuldu. Raporda, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. OGM'nin 2021 faaliyet raporuna göre, orman yangınları 2020 yılına oranla 2021 yılında 6 kat artı. 2021 yılında 139 bin 503 hektarlık ormanlık alan yanarken, yüzbinlerce canlı ise yaşamanı yitirdi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki köylerde çok sayıda ev yandı.

Sayıştay'ın raporuna göre; denetçiler, OGM'nin yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarına özel yangın eylem planlarının hazırlanmadığı tespit etti. Denetçiler, yangınların söndürülmesi kadar önlem alınmasına vurgu yaparken, "Orman alanları yerleşim yerleri ile iç içe olduğundan, orman civarındaki yerleşimlere özel planlar hazırlanarak, yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalıdır" görüşünü dile getirdi.

2021 yılında orman yangınlarının çok sayıda il, ilçe ve köyü tehdit ettiğine dikkat çeken denetçiler, yangın söndürme çalışmalarında OGM ile yerel yönetimler arasında iş birliği ve yetki sorunlarının yaşandığını ifade etti.

Denetim raporunda; OGM'nin hem ulusal hem de bölge müdürlükleri düzeyinde eylem planları yapıldığı belirtilirken, eylem planları hazırlama ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Denetçiler, eylemlerin programlama, uygulamada aşamalarında kurumlara arası iş birliğinin OGM'nin öncülüğünde gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.

OGM yetkilileri, denetçilere verdiği yanıtta; 13-15 Kasım 2021 tarihinde "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenlendiğini; eylem önerilerinin kabul edildiğini; bu kapsamda 18 Ocak 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanlıklar, AFAD, Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı, DSİ, MGM, KGM, Belediyeler Birliği gibi etkin ve önemli kurumların üst düzey yöneticileri katılımı ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Raporda, OGM'nin yanıtıyla ilgili "Ancak, büyük orman yangınları üzerinde durulup, yerleşim yerlerine bitişik orman alanları için yerel yönetimlerle iş birliğine yönelik hususa yer verilmemiştir. Sonuç olarak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla insan ve araç-gereç kaynaklarının seferber edildiği büyük orman yangınlarını yönetmek için yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarına özel yangın eylem planları hazırlanmalı ve yerel düzeyde detaylı iş akışları oluşturularak kurumlar arası iş birliği sistematik hale getirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

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