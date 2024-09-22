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Sayıştay Raporu: 2023'te Hazine Garantili Kredilerde Kur Farkı 17 Milyar TL'yi Aştı

Sayıştay Raporu: 2023'te Hazine Garantili Kredilerde Kur Farkı 17 Milyar TL'yi Aştı
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Sayıştay'ın 2023 Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre, hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurumlarının ödediği kur farkı 17 milyar 887 milyon TL'ye ulaştı. Toplam verilen garanti tutarı ise 96 milyar TL olarak kaydedildi.

Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Sayıştay'ın 2023 Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre; 2023 yılında hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 96 milyar 568 milyon 665 bin 675,55 TL garanti tutarının, 17 milyar 887 milyon 301 bin 403 TL'si kur farkına ödendi.

Sayıştay'ın 2023 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu yayınlandı. Rapora göre; 2023 yılında kur farkı hariç verilen garanti tutarı 96 milyar 568 milyon 665 bin 675,55 TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ödediği kur farkı, 17 milyar 887 milyon 301 bin 403 TL oldu.

Hazine garantili borçlar geçmiş yıllardan gelenler de dahil 2024 yılına 656 milyar 435 milyon 199 bin TL devretti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sayıştay Ekonomi Finans Güncel Kamu

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