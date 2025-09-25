Sayıştay'dan Yabancı Araçlar ve Ağırlık Denetimleriyle İlgili Önemli Tespitler

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) – Sayıştay, plakasında Latin alfabesi kullanılmayan yabancı araçların otoyol geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsil edilemediğini belirledi.

Sayıştayın, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hesaplarına ilişkin ilişkin 2024 yılı denetim ve faaliyet raporu yayımlandı. Raporda üç önemli tespite yer verildi.

Raporda, plakası Latin alfabesiyle yazılmayan bazı araçların otoyol geçiş ücretleri ve idari para cezalarının muhasebe kayıtlarına işlenmediği belirtildi.

Azami ağırlık sınırını geçen araçların yükünü indirmeden yola devam etmesine izin verildi

Sayıştay, KGM'nin ağırlık denetimlerinde kanunun öngördüğü yaptırımların eksik uygulandığını tespit etti. Buna göre, ağırlık sınırının yüzde 20'sini veya faha fazlası taşıyan araçlara ceza kesilse de kanunun emrettiği gibi fazla yük boşaltılmadan yola çıkmalarına izin verildiği ortaya çıktı. Denetim istasyonlarının yetersizliği ve polis-jandarma desteğinin bulunmaması bu uygulama açığının başlıca nedenleri arasında gösterildi.

İzinsiz karayolu bağlantıları

Sayıştay, KGM'nin geçiş yolu izni veya uygun görüşü alınmaksızın karayollarına bağlantı sağlayan yapı ve tesislerin bulunduğunu, bunlara idari para cezası uygulanmadığını da belirledi.

Bu tespit üzerine, KGM tarafından bulgu konusu hakkında gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade edildi.