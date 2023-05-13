Sayın Abonelerimiz,

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Güncel Haberler

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erecektir.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erecektir. Basın yayın organlarında, seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacağından, bu saatten itibaren yayına vereceğimiz siyasi partilerin seçime yönelik faaliyetleriyle ilgili haberler, YSK'nın kararı çerçevesinde ambargolu olup, bilgilendirme amaçlıdır. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.

Saygılarımızla

Anadolu Ajansı

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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