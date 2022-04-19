SAYAÇ OKUMAYA GİDERKEN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI, KOLUNA 10 DİKİŞ ATILDI

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş (38), sayaç okumaya gittiği mahallede köpeklerin saldırısında yaralandı. Ertaş'ın sağ koluna, götürüldüğü hastanede 10 dikiş atıldı.

Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'ne sabah saatlerinde sayaç okuması yapmaya giden elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ertaş'ın sağ koluna 10 dikiş atıldı.

Vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu belirten Emre Ertaş, "Sayaç okumak için girdiğim sokakta 10 köpek vardı. Köpekler bana yönelince kaçmaya çalıştım. Ancak köpekler kolumu ısırdı. Yardımıma çevredekiler geldi ve öyle kurtuldum" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel