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Savur Yeşilsu doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor

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Tarihi dokusuyla küçük Mardin olarak bilinen Savur, doğa güzelliği, Yeşilsu Deresi ve piknik alanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Yeşilsu Mesire alanı, doğal güzelliği ve seyir zenginliğiyle turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Savur Yeşilsu doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor

MARDİN - Tarihi dokusuyla küçük Mardin olarak bilinen Savur, doğa güzelliği, Yeşilsu Deresi ve piknik alanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Turizm kenti olan Mardin, yeşil doğası ile de dikkat çekiyor. Şavur ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilsu Mesire alanı ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yeşilsu Mesire alanı, doğal güzelliği ve seyir zenginliğiyle turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor. Yeşilsu Mesire alanına her hafta sonu geldiklerini belirten Nurettin Direkçi, "Yeşilsu her insanın gelip görmesi gereken bir piknik yeridir. Hafta sonları çok güzel geçiyor. İnsanların buraya gelmesini öneriyoruz. Kendi memleketim olduğu için söylemiyorum ama her hafta sonu buraya geliyoruz. İsminden anlaşıldığı üzere burası Yeşilsu. Bu çok güzel bir çay var. Bu çayı görmek ve bu güzel aktiviteleri yaşamak doğal güzellikleri ile birlikte herkese iyi gelecektir. Tatil zamanlarında insanların güzel vakit geçirebileceği bir yerdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Turizm Mardin Güncel Savur Doğa

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