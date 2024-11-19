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Savur'un Sonbahar Güzellikleri Havadan Görüntülendi

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Mardin'in Savur ilçesi, sonbaharın renk cümbüşü ile adeta bir tabloyu andırıyor. Havadan çekilen görüntüler, ilçenin doğal güzelliklerini gözler önüne sererken, ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğü vurgulanıyor.

Savur'un sonbahar renkleri böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde sonbaharın renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Sonbaharın zengin renk paleti, Savur'un mimarisine eşlik ederken, her köşe başı adeta bir tabloyu andırıyor. Havadan çekilen görüntüler, ilçenin yeşil vadilerinden sararmış bağlarına kadar her detayı gözler önüne serdi.

Savur'a gezmeye gelen Hüseyin Aslan, ilçeyi gezmeye geldiklerini belirterek, "Sonbahar etkisiyle çok güzel renkler vardı. Sonbahar olmasına rağmen turist yoğunluğu var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Savur'un Sonbahar Güzellikleri Havadan Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Güncel
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