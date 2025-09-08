Savur Kaymakamı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Yayınladı

Mardin'de Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Buyuran mesajında, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanının yaşandığını ifade eden Buyuran, şunları kaydetti:

" 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, eğitimde kaliteyi yükseltmeyi, çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmeyi ve aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlü şekilde geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Bu vizyon, sadece bireysel başarıları değil, ülkemizin topyekün kalkınmasını da esas almaktadır. 2025 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesi, bizlere eğitimin sadece okul sıralarında değil, aile ortamında da başladığını bir kez daha hatırlatmaktadır. Aile; sevginin, merhametin, sorumluluğun ve kimliğin ilk öğretildiği yerdir. Okul ve ailenin el ele vermesiyle çocuklarımız yalnızca akademik başarıya değil; ahlaki, insani ve toplumsal değerlere de sahip bireyler olarak yetişecektir. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler bu yolculuğun en önemli rehberlerisiniz. Sabırla, fedakarlıkla ve gayretle geleceğimizi inşa eden evlatlarımızı yetiştirecek; onların gönlüne dokunarak, ufuklarını genişleteceksiniz. Değerli velilerimiz, sizlerin desteği ve işbirliği olmadan eğitimin tam anlamıyla başarıya ulaşması mümkün değildir. Hep birlikte öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, sizler Savur'umuzun, ülkemizin ve insanlığın geleceğisiniz. Sizlere emanet edilen bu tarihi mirası yaşatacak, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide önemli başarılara imza atacak olan sizlersiniz. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında sizlerin enerjisi, bilgisi ve gayreti en büyük güvencemiz olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.' sözü bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025-2026 eğitim öğretim yılının Savur'a, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylık, velilerimize sağlık ve huzur diliyorum."