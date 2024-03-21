Savur İlçesinde Polis Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirdi

Savur ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Savur İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu, uygulama noktaları ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda ekipler vatandaşlara broşür dağıtarak belirtilen suçlarla ilgili dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 ihbar hattından ulaşmaları yönünde uyarılarda bulundu.