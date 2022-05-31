Savunmasıyla tepki çeken avukat, mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi - Haberler

ANKARA'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık savunması sırasında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan avukat Vahit Bıçak, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Şenel'in babası Mustafa Damar, "Ölen kızımın iffetine dil uzattı, ailemin onurunu katletti. Sanığa gereken ceza verilmezse yolu yol olur" dedi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.