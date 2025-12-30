Savunmada yeni üniversite-sanayi işbirliği

Savunma sanayisi alanında nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla yeni üniversite-sanayi işbirlikleri hayata geçirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve dokuz üniversite arasında "lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün, üniversite-sanayi işbirliğinde bir paradigma değişimini temsil ettiğini söyledi.

TUSAŞ bünyesindeki teknik ve mesleki bilgi birikiminin, üniversitelerin akademik yetkinliğiyle bütünleşerek hem kurum içi eğitimlerin akademik karşılığa kavuşmasını hem de saha tecrübesinin eğitim süreçlerine doğrudan entegre edilmesini sağladığını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

"Bu noktada özellikle vurgulamak isterim ki Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bizler, üniversite-sanayi işbirliğini yalnızca proje bazlı ya da dönemsel bir etkileşim alanı olarak değil, uzun vadeli bir yetkinlik ekosistemi olarak ele alıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu ile stratejik düzeyde ve yoğun bir işbirliği içerisinde çalışıyor, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sistematik, planlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu sistem sayesinde artık akademi ve sanayi yalnızca birbirine yaklaşan olmaktan öte, birlikte gelişen ve birlikte üreten iki stratejik odak haline gelmektedir."

Görgün, YÖK ile yürütülen çalışmaların farklı akademik geçmişlere sahip insan kaynağını, savunma sanayisine özgü yetkinlikler etrafında bütünleştiren, derinleştiren ve sürdürülebilir hale getiren kritik bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Haluk Görgün, Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği içerisinde şubat ayında Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nın hayata geçirildiğini, program kapsamında savunma sanayisine özgü gerçek vakalar ele alınarak, teorik bilginin uygulamayla bütünleşmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Görgün, savunma sanayisi alanında sektörde bir ilk olarak, uluslararası standartlar ve yaklaşımlar esas alınarak hazırlanan Sistem Mühendisliği kitabının Türkçeye kazandırıldığını ve Savunma Sanayii Akademisi Yayınları tarafından yayımlandığını dile getirdi.

Yakında hayata geçirilmesi beklenen projelerden de bahseden Görgün, şunları kaydetti:

"Gebze Teknik Üniversitesi ile proje yönetimi alanında odaklı ve stratejik bir çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ankara Üniversitesi ile patlayıcılar ve enerjetik malzemeler alanında kapsamlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmanın ilk aşamasında, 'Piroteknoloji ve Enerjetik Malzemeler' seçmeli dersini başlatıyoruz. Ders kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi ile ROKETSAN'ın katkılarıyla sentez, kalite ve güvenlik konularına odaklanıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Meslek Yüksekokulu özelinde işbirliklerimizi başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca savunma sanayine özel bir Meslek Yüksekokulu modeli üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

İmzalanan protokol ile devreye alınan "Savunma Sanayiinde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı"nın, sektör açısından önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret eden Görgün, şöyle konuştu:

"Programımız, stratejik yönetimden uluslararası savunma politikalarına, üretim ve tedarik zinciri planlamalarından finansal yönetime kadar geniş bir spektrumu kapsamaktadır. En önemlisi, akademik teoriyi sahadaki uygulamayla buluşturan, vaka analizleriyle zenginleşen, mentorluk ve proje temelli öğrenme yaklaşımını içeren entegre bir modeldir. Biz bu modeli, Savunma Sanayii Akademimizin sektörel sertifikalarıyla da destekleyerek sektörel karar alma süreçlerine stratejik katkı sağlayacak liderler yetiştiren bir yapı olarak konumlandırıyoruz."

Üniversitelerle savunma sanayi arasında yetenek transferi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da TUSAŞ ailesinin akademik çalışmalarını kolaylaştıracak adımları ilgili kurum ve kuruluşlarla attıklarını söyledi.

Demiroğlu, "Lisansüstü eğitim işbirliği protokolünde mühendislerimiz, şirketimiz çatısı altında alacakları eğitimleri 9 saygın üniversitemizin lisansüstü programlarında kredi bazında yükseltebilecek. Ayrıca şirketimizin ihtiyaçlarına binaen yüksek lisans ve doktora programlarını da üniversitelerimizle beraber oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demiroğlu, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek bir diğer adımın ise bu protokolle imkan tanınan TUSAŞ mühendislerinin lisans ve lisansüstü derslerde eğitmen olarak görevlendirilmesi olduğuna değinerek, "Sağlanacak bu tür teşviklerin yanı sıra sunulacak tezler vesilesiyle sahada mevcut problemlerin çözüme kavuşacak olmasının da bu işbirliğimizin önemli bir diğer katkısı olarak görüyoruz." dedi.

TUSAŞ'ta gençliğin dinamizmi ve tecrübeyi harmanlamayı bir şirket politikası olarak gördüklerini ifade eden Demiroğlu, çalışan 16 bin kişinin tamamının kurumsal iç eğitimlerden geçtiğini sözlerine ekledi.

Demiroğlu, "Çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz lift up programları, çalışanlarımızın bitirme projelerini ve yüksek lisans/doktora tezlerini şirketimizde yapmalarına da olanak sağlıyor. Sadece 2025 yılında 88 farklı üniversiteden 1186 öğrencimiz, 363 konuda, 363 farklı projede çalışma fırsatı buldular." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından YÖK, SSB, TUSAŞ ve 9 üniversite arasında lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü başta olmak üzere çeşitli işbirliği protokolleri imzalandı.