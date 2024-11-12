Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2024.
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını açıkladı.
SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. Dün itibarıyla başlayan başvurular için son tarih 25 Kasım 2024. Başvuru işlemleri, https://isbasvurusu.ssb.gov.tr/sayfalar/Default.aspx adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.