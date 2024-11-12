SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını açıkladı.

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. Dün itibarıyla başlayan başvurular için son tarih 25 Kasım 2024. Başvuru işlemleri, https://isbasvurusu.ssb.gov.tr/sayfalar/Default.aspx adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.