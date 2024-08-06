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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk savunma sanayiinin başarıları ve gelecek hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda yerli ve milli teknolojilerin kullanılması ve çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürülmesi vurgulandı. Ayrıca, çeşitli projeler ve altyapı oluşturma çalışmaları da ele alındı.

(ANKARA) - Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İletişim Başkanlığı, toplantıya ilişkin "Milletimizin ve devletimizin desteğiyle Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başkanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Müteakiben, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçilmiştir.

"Yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetler azim ve kararlılıkla sürdürülecek"

Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi,

Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler,

Milli Muharip Uçak  Kaan projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler,

Bayraktar TB3, Akıncı ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri,

Ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler,

Kara, hava ve denizlerimizde durumsal farkındalığımızı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri,

Envanterde yer alan tanklarımızın ve savaş uçaklarımızın yerli ve milli imkanlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler,

Komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler,

Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri,

Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri,

Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri, Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi görüşülerek karara bağlanmıştır.

Milletimizin ve devletimizin desteğiyle Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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