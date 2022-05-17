Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti! - Haberler

Türkiye devletinin ulusal savunma endüstrisini güçlendirme ve aynı zamanda askeri sistemler ile teknolojilerin tedarik süreçlerini yönetme amacıyla kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı logosu değişti. İşte yenisi!

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İşte Savunma Sanayii Başkanlığı yeni logosu!

Bundan 36 yıl önce 7 Kasım 1985 tarihinde kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı, bugün yeni logosu için bir paylaşımda bulundu. 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan kurumun yeni logosunda bundan esintiler görüyoruz. Ayrıca Türk milletinin geçmişindeki 16 devleti temsil etmesi için de 16 yıldıza yer verildiği görülüyor.

Konuyla ilgili Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi.

Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti'ni sembolize etmektedir. Logoda Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlarla dil bütünlüğüne dikkat edilmiştir. Logoda ayrıca kurumun kuruluşundan bu yana kullandığı ana tema ve SSB kısaltması muhafaza edilmiştir.

SSB'nin başlıca görevleri

İcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak.

Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlamak.

Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek ve bu konudaki Devlet katılımını planlamak.

Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek.

İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak.

Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek.

Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek.

İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak.

Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek.

Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya bu tür şirketlere iştirak etmek.

Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.

Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

SSB'ye bağlı daireler

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sanayileşme Daire Başkanlığı

AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı

Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

Kara Araçları Daire Başkanlığı

Deniz Araçları Daire Başkanlığı

Uçak Daire Başkanlığı

Helikopter Daire Başkanlığı

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

Uzay Daire Başkanlığı

Silah Sistemleri Daire Başkanlığı

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı

İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı

Siz SSB'nin yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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